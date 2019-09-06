Минск, 6 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Александр Лукашенко ставит вопрос о правопреемственности Российской Федерации от СССР, считая её «своей страной». Об этом белорусский лидер заявил 6 сентября в Бресте.

President.gov.by Александр Лукашенко на празднике в честь 1000-летия Бреста, 6 сентября 2019 года

«Что касается России, мы — один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их? Как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — сказал Лукашенко.

Комментируя ход работ над программой по развитию интеграции с Россией, Лукашенко сообщил: «На экономику вышли. И начинают торговаться — природный газ, нефть и прочее».

«Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать», — добавил белорусский лидер.

Необходимость российской помощи официальному Минску он увязал с последствиями произошедшей в СССР Чернобыльской катастрофы: «Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги — миллиардов 10−15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Белоруссию. Люди ведь пострадали. И как правопреемники. Это я один факт привёл».

«Страна развалилась. Кто правопреемник… — заметил глава государства. — Они всегда говорят — власти России: «Мы правопреемники Советского Союза». И в связи с этой правопреемностью мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, — ядерное оружие, и вообще выстраивали свою политику (я всегда говорю: это единое наше Отечество). Я Путину говорю: «Это и моя Россия, это моя страна». Потому что белорусы душу свою вложили в развитие той страны, в том числе и России. Так же, как ленинградцы помогали нам после войны Минск восстанавливать. Всё переплетено, всё едино», — цитирует госинформагентство БелТА белорусского лидера.

«И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете… Если такая политика, обойдёмся», — добавил он.

Лукашенко также отметил, что до строительства Россией подводных газопроводов он предупреждал Владимира Путина, что «если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели», то Минску необходима компенсация. Отказ от выплат предопределил решение белорусского лидера ввозить нефть из Саудовской Аравии и других стран через Украину, Прибалтику и Польшу.