Москва, 6 сентября, 2019, 16:53 — ИА Регнум. В Москве открыт пересадочный узел «Северянин — Ростокино», который обеспечит комфортный переход пассажиров с Ярославского направления МЖД на МЦК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый подземный переход между МЦК «Ростокино» и платформой «Северянин»

Старт работы нового транспортного объекта 6 сентября дали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.

По словам Собянина, за три года работы МЦК данным видом транспорта воспользовались 360 млн человек. При этом объём трафика МЦК в сутки составляет 500 тысяч пассажиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин и Олег Белозеров

«Тем не менее потенциал МЦК далеко не исчерпан. Мы реализуем несколько проектов, которые должны сделать поездки на наземном кольце еще удобнее и привлекательнее для пассажиров. В частности, сегодня был открыт пересадочный узел с Ярославским направлением МЖД. Время на пересадку с «Северянина» на «Ростокино» сократилось в 5 раз», — сказал Собянин.

Отметим, что пересадочный узел «Северянин — Ростокино» является частью проекта интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Проект предусматривал перенос существующего остановочного пункта «Северянин» на несколько сотен метров южнее к линии МЦК, а также создание переходов на станцию МЦК «Ростокино». Благодаря этому расстояние между двумя остановками 1,1 километра сократилось до нескольких десятков метров.