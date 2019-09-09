Рим, 10 сентября, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Джузеппе Конте вновь занял пост премьер-министра в итальянском правительстве, несмотря на то, что еще совсем недавно его фигура вызывала шквал критики со стороны как местной оппозиции, так и высокопоставленных евробюрократов. В чем же принципиальное отличие обновленного итальянского правительства, рассказывает корреспондент ИА REGNUMСергей Гуркин.

Presidency of the Italian Republic Серджо Маттарелла и Джузеппе Конте

В новом итальянском правительстве не будет главного возмутителя спокойствия Маттео Сальвини, лидера партии «Лига Севера». Даже рост рейтинга его партии не помог ей провести свою линию, и теперь правительство Италии будет сформировано странным союзом оппонентов «Лиги» — либералов и бывших союзников, «Движением 5 звезд».

Маттео Сальвини невероятно раздражал еврочиновников старой закалки не только непосредственно успехами своей партии, во многом образцовой среди новых правых. Старые европейские лидеры, вероятно, опасались того, что успех Сальвини и «Лиги» станет примером для защитников традиционных ценностей и среди прочих членов ЕС. Да и Италия, которая справилась с нелегальной миграцией и сплотила граждан вокруг новой повестки, могла бы стать ненужным европейскому ядру конкурентом. Похоже, что теперь эта опасность для Германии и Франции миновала.

Читайте подробности в статье Сергея Гуркина «Как Евросоюз и либералы назначили Конте премьером Италии».