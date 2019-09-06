Пекин, 6 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В первом полугодии текущего года импорт Китаем нефти из России вырос на 15%, до 37,7 млн тонн. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 6 сентября вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Также вице-премьер госсовета КНР сообщил, что импорт Китаем российского угля составил 16,5 млн тонн, что составило рост на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Неуклонно растут объемы двусторонней торговли в области энергетики, наши страны являются друг для друга надежными и стабильными партнерами в этой сфере на долгосрочный период», — заявил Хань Чжэн.

Отметим, вице-премьер Госсовета КНР выступил с данной речью перед началом 16-го заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.