Владивосток, 6 сентября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Компания «Дальтрансуголь» планирует увеличить мощности терминала по перевалке в порту Ванино (Хабаровский край) до 40 млн тонн, сообщает 6 сентября пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как следует из сообщения, реализация крупного проекта будет проходить при поддержке КРДВ и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Соглашение с ними подписано в рамках пятого Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Председатель совета директоров «Дальтрансугля» Денис Илатовский отметил, что планируемый объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составит около 10 млрд рублей.

«При запуске терминала 15 лет назад мы ориентировались на перевалку 12 млн тонн в год, а с развитием подходов к порту Ванино и строительства ОАО «РЖД» Кузнецовского тоннеля, расширили мощность до 24 млн тонн», — сказал глава компании.

В свою очередь АНО АПИ окажет содействие в получении проектом мер поддержки со стороны государства, в том числе обеспечит подготовку необходимых документов для подачи заявки в КРДВ для получения статуса резидента свободного порта Владивосток.

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