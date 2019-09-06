Москва, 6 сентября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Председатель ЦИК Элла Памфилова дала первый комментарий журналистам после нападения на неё, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cikrf.ru Элла Памфилова

После конференции по цифровизации на выборах, которая состоялась 6 сентября в Москве в гостинице «Украина», один из журналистов спросил у неё о состоянии здоровья.

«Всё нормально. Переживу и это», — сказала Памфилова, не став обсуждать пережитое нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью в её дом в Подмосковье пробрался разбойник и ударил главу ЦИК электрошокером. Возбуждено уголовное дело.