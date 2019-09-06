Москва, 6 сентября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. На председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову совершено разбойное нападение, сообщила 6 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

По данным МВД, заявление о нападении на один из домов в городском округе Истра Московской области поступило в полицию около 01:30 мск и прибывшими на место происшествия в кратчайшие сроки сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшей является председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — рассказал Ирина Волк, её слова приводит официальный сайт МВД РФ.

Также сообщается, что по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления, розыска и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления.

«Расследование взято на контроль руководством МВД России», — подчеркнула Ирина Волк.