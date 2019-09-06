Москва, 6 сентября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы принял к производству иск Министерства обороны России к АО «ОАК — Транспортные самолёты». Известно, что спор касается неустойки по госконтракту и её сумма превышает 443 млн рублей. Слушания начнутся 7 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны

Исковое заявление поступило в суд 30 августа 2019 года, а 2 сентября дело приняли к производству. Сумма претензий — 443 420 833,33 рубля. Подробности дела неизвестны.

«Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Немтиновой Е. В., рассмотрев вопрос о принятии искового заявления Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1 037 700 255 284, ИНН: 7 704 252 261) к ответчику акционерному обществу «ОАК — Транспортные самолёты» (ОГРН 1 027 739 007 878, ИНН 7 733 008 469) о взыскании неустойки по государственному контракту № 1 220 187 328 992 020 023 738 368/З/4/2/1−13-ДОГОЗ от 04.10.2012 года», — отмечается в материалах дела.

На 7 ноября назначено предварительное заседание и собеседование, по итогам которых назначат дату слушаний по существу вопроса.

Напомним, АО «ОАК — Транспортные самолёты» входит в Объединённую авиастроительную корпорацию. Компания работает в сфере управления проектами производства и поставками рамповых транспортных самолетов для военно-транспортной и гражданской авиации.