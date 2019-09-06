Владивосток, 6 сентября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью Дальнего Востока, общаясь с вулканологом Сергеем Самойленко, назвал Камчатку самым красивым местом в мире и сравнил регион с бриллиантом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока

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«Камчатка — это бриллиант. Я не видел в мире ничего более прекрасного», — сказал Путин.

Самойленко обратился к главе государства с просьбой о поддержке бизнеса с социальной направленностью. Вулканолог с коллегами ведут на полуострове работу по развитию внутреннего туризма. Всю деятельность осуществляют на общественных началах, заработать получается только на иностранных туристах. Их организации необходима помощь и поддержка, хотя бы в вопросе аренды помещений.

Владимир Путин пообещал оказать содействие, возможно по линии Русского географического общества, и при этом позавидовал такой работе вулканолога, имея в виду красоту природы Камчатки.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ в пятницу, 6 сентября, провёл встречу с общественностью во Владивостоке. Главной темой обсуждения стала программа развития Дальнего Востока. Этот же вопрос был ключевым и на Госсовете, который Путин провёл 4 сентября, и в ходе всего юбилейного Восточного экономического форума.

Глава государства в эти дни привлёк внимание всего мирового сообщества к российскому Дальнему Востоку. В результате ВЭФ подписаны десятки соглашений. Суммы привлеченных инвестиций ещё уточняются.

В ходе пленарного заседания ВЭФ главный гость форума премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о том, что принято решение выделить кредит в сумме 1 млрд долларов США на развитие российского Дальнего Востока.