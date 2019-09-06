Москва, 6 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Центробанк РФ с высокой долей вероятности понизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта на ближайшем заседании и ещё на 0,25 процентных пункта до конца 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Центробанк сегодня, 6 сентября, проведёт очередное заседание совета директоров, на котором рассмотрит в том числе вопрос уровня ключевой ставки. Ранее первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов уже отмечал, что ставка может быть понижена с сегодняшних 7,25%. Деев согласен с такой позицией.

«Во-первых, скажется поведение рынков, которые уже в семи торговых сессиях выкупают рублёвые активы. Рынок растёт. Во-вторых — общемировой тренд на снижение ключевой ставки, Центробанк с целью обеспечения стабильности рубля проследует вслед за ним», — считает Деев.

Кроме того, по его словам регуляитор также будет действовать в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по снижению ипотечной ставки до 8%, для чего потребуется снижение ключевой ставки.

«Существуют разные прогнозы поведения ключевой ставки. Наиболее вероятный это проведение двух раундов снижения по 0,25 процентных пункта до конца года. Однако результат в виде повышения популярности потребительских кредитов по сниженным процентам выступает естественным препятствием снижению, особенно в условиях борьбы с завышенной закредитованностью. Более агрессивного снижения ожидать явно не стоит, так как это может сильно подавить рубль вниз, что является не оправданными риском сильной девальвации за счёт бегства капиталов», — считает Деев.