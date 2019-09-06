Владивосток, 6 сентября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

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Директор Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолий Штанько, обращаясь к Путину, сказал об экспедиции в Японию русского адмирала Путятина. Президент вспомнил, что именно этот дипломат подписал документ, по которому Японии отошла часть Курил.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия в вопросе принадлежности Курил всегда опиралась на результаты Второй мировой войны, по которым острова отошли СССР.

«Папаша всё забрал — и дело с концом, отец народов», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, во Владивостоке встретился с общественностью Дальнего Востока. Эта встреча стала своеобразным продолжением и Госсовета, который президент провёл в столице ДФО, и прошедшего юбилейного Восточного экономического форума, где ключевой темой было перспективное развитие территорий Дальнего Востока. В ходе пленарного заседания ВЭФ премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что правительство страны выделило кредит в сумме 1 млрд долларов США на развитие Дальнего Востока.

На пленарном заседании V Восточного экономического форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз призвал президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор.

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