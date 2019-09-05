Владивосток, , 12:05 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой заключить мирный договор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Японии и России именно сейчас следует создавать будущее вместе. Владимир, ты и я видим одно и то же будущее, давай же двигаться вперёд к нему. Президент Путин, давай делать это ради российской молодёжи, ради тех японцев, которые сейчас строят это будущее своими руками», — сказал Абэ на пленарном заседании ВЭФ.

Премьер-министр Японии отметил в своей речи, что в следующем году исполняется 75 лет со дня окончания Второй мировой войны, и уже 30 лет прошло с окончания Холодной войны. Вся речь Синдзо Абэ сводилась к прозвучавшей в конце просьбе — о заключении между Россией и Японией мирного договора.

«Как никогда прежде сейчас продвигается совместная хозяйственная деятельность на четырех островах, контакты между людьми. И следующий шаг на этом пути — это заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией. Больше нельзя заставлять ждать тех людей, которые хотят и будут жить в будущем. Владимир, давай вдвоем сделаем всё, чтобы продолжать двигаться к этой цели всё время, пока не достигнем её. Давай возьмём на себя ответственность перед историей. Давай заключим мирный договор. Этим мы откроем дорогу тем самым безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран», — обратился Абэ к Путину.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит юбилейный Восточный экономический форум. В его рамках подписаны важные соглашения и меморандумы. Главным гостем ВЭФ в 2019 году стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он вместе с Владимиром Путиным посетил судоверфь «Звезда» в Большом Камне.

Владимир Путин в первый день ВЭФ, 4 сентября, провёл заседание Президиума Госсовета, которое было посвящено развитию Дальнего Востока. В том числе на Госсовете особое внимание было уделено социальным программам на Сахалине и Курилах.