Нью-Дели, 6 сентября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Индия примет участие в военных учениях «Центр-2019», которые пройдут в Оренбургской области. Об этом 5 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Mil.ru Вооруженные силы Индии

Официальные представители штаба сухопутных войск Индии подчеркнули, что в этом году приглашение принять участие в «Центр-2019» впервые получили внерегиональные державы, в том числе страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо Индии и России в учениях будут задействованы военные контингенты Китая, Пакистана, а также Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Численность индийского военного контингента не уточняется.

Напомним, что учения «Центр-2019» пройдут с 9 по 23 сентября в два этапа. В рамках первой части учений войска продемонстрируют свои способности по отражению террористической угрозы, выполнению задач противовоздушной обороны и ведению разведки. Второй этап будет включать наступление общей группировки войск с целью разгрома условного противника.