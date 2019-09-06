Владивосток, 6 сентября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина в ходе встречи с общественностью во Владивостоке 6 сентября золотодобытчики Колымы пригласили «испытать старательский фарт», передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока

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«Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт. Мы всегда вам рады», — пригласил Владимира Путина депутат думы Магаданской области, председатель ассоциации золотодобытчиков Александр Басанский.

Президент приглашение принял и заверил, что приедет. Правда, когда это случится, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках ВЭФ-2019 во Владивостоке состоялась встреча с общественностью Дальнего Востока. Владимир Путин ответил более чем на 20 вопросов.