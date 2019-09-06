Владивосток, 6 сентября, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов провёл рабочую встречу с делегацией из КНДР на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Minvr.ru Встреча Алексея Козлова с делегацией КНДР

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Официальную делегацию КНДР на ВЭФ возглавил заместитель председателя кабинета министров республики Ли Ре Нам. Он и Александр Козлов знакомы — Ли Ре Нам посещал Россию в прошлом году.

«Та встреча для меня стала знаковой. Она была первой международной встречей на посту федерального министра», — рассказал Александр Козлов.

«Мне приятно вновь увидеться. Особенно на вашем форуме», — сказал Ли Ре Нам.

Стороны обсудили выполнение договоренностей апрельской встречи лидеров КНДР и РФ — Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Также на полях ВЭФ состоялась короткая протокольная беседа полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и Ли Ре Нама.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 6 сентября, во Владивостоке завершает работу пятый Восточный экономический форум.