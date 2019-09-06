Владивосток, 6 сентября, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудил с потенциальными инвесторами перспективы строительства аэропорта «Омск-Фёдоровка».

Аэропорт. Омск

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Бурков встретился с председателем совета директоров Группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом.

Губернатор обсудил с Вексельбергом перспективы участия холдинга «Аэропорты Регионов». Он отметил, что эта компания «проявляет интерес к участию в данном проекте».

В целом, как подчёркивает Александр Бурков, вопрос строительства нового омского аэропорта не решить без участия федерального центра.

«Сумма достаточно большая — более 20 млрд руб., потому что придётся, к сожалению, перестраивать всю взлетно-посадочную полосу, всё аэронавигационное оборудование, здания», — приводит цитату губернатора официальный сайт областного правительства со ссылкой на ТАСС.

Напомним, действующий омский аэропорт находится практически в центре Омска. Губернатор убеждён, что воздушную гавань надо переносить за черту города, в том числе из соображений безопасности.

Строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка» началось в начале 80-х годов, несколько раз останавливалось и возобновлялось. Сейчас это комплекс незавершённых зданий и сооружений. Российский минтранс согласовал проект реконструкции аэропорта «Омск-Фёдоровка».

Тем временем, как уже сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке завершает свою работу юбилейный V Восточный экономический форум. Мероприятие проходит с 4 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский.

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