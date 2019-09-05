Москва, 5 сентября, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании 5 сентября совершил полёт вблизи западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала PlaneRadar.

Alan Radecki Akradecki Самолёт Sentinel R.1

Как сообщается, самолёт Bombardier Global Express Sentinel R.1 с регистрационным номером ZJ692 пересёк воздушное пространство Литвы и приблизился к российской границе. Находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, самолёт провёл разведывательный полёт вблизи Ленинградской и Псковской областей.

Согласно данным ресурса, воздушное судно дважды облетело указанный район на высоте около 12,5 километров.

Отметим, что самолёты данного типа предназначены для сбора и оперативной передачи информации в реальном времени. Установленное на них радарное оборудование позволяет обнаруживать и отслеживать как стационарные, так и подвижные объекты.