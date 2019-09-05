Бишкек, 5 сентября, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Сборной Таджикистана удалось одолеть футболистов из Киргизии в первом же отборочном матче чемпионата мира по футболу 2022 года, — передает «Sputnik Кыргызстан».

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На 42-й минуте встречи счет открыл таджикистанец Алишер Джалилов. В итоге забитый им в ворота киргизской команды гол стал единственным за встречу.

Отмечается, что сборная Киргизии всё ещё имеет шансы пробиться на первенство мира, поскольку у нее в запасе есть еще не меньше семи отборочных матчей. Соперниками киргизстанцев станут футболисты из Мьянмы, Монголии, Японии и вновь — сборная Таджикистана.