Москва, 5 сентября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Кандидат от КПРФ на выборы в Мосгордуму Александр Видьманов считает неверным подходом составление списков кандидатов в рамках технологии так называемого «умного голосования», предложенной блогером Алексеем Навальным.

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Александр Видьманов отметил, что главным на выборах для него является список его партии.

«Касаемо каких-то списков и тех, кто их составляет. Я полностью поддерживаю лидера КПРФ Геннадия Зюганова, что много спекуляций идет, вычленяются фамилии и, наверное, это неверный подход. Единственный и главный список для меня — это список КПРФ», — цитирует слова Александра Видьманова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сторонники Алексея Навального в рамках своего проекта «умное голосование» рекомендуют избирателям поддерживать на предстоящих выборах в Мосгордуму определенных кандидатов, главное, чтобы они не были кандидатами от «партии власти».

Например, Алексей Навальный призвал избирателей поддержать на выборах Александра Видьманова, баллотирующегося по 39-му избирательному округу (районы города Москвы: Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы: Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк).

Ранее действующий депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Губенко, фамилия которого также фигурирует в списке проекта «умного голосования», заявил, что не нуждается в поддержке сторонников Алексея Навального.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Московкую городскую думу назначены на 8 сентября.

Кроме самовыдвиженцев на выборы зарегистрированы представители партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»,"Гражданская сила», «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.