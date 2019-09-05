Москва, 5 сентября, 2019, 19:47 — ИА Регнум. В Москва-сити с высоты 300 метров сорвался канатоходец. Видео происшествия записали очевидцы и выложили в Instagram-аккаунте capitalmoscow.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-сити

Неизвестный гражданин пытался пройти по канату между башнями «Око» и «Нева». Предположительно спортсмен готовился к мировому рекорду по хайлайну — хождению на высоте по стропе. Отметим, что мужчина не разбился — благодаря страховке он повис в воздухе. Чем закончилось это происшествие, неизвестно, на видео запечатлён только момент падения.

Соревнования по экстремальному виду спорта должны состояться в День города. Участники из разных стран в рамках состязаний планируют пройти между высотками «Москва-сити» на высоте 350 метров.