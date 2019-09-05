Нижний Новгород, 5 сентября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. В Нижегородский районный суд, где проходят слушания по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении крупной взятки, поступили уточненные требования Генпрокуратуры в рамках рассмотрения иска о взыскании незадекларированного дохода в счет государства.

Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Леонид Маркелов

Предметом иска являются 120 объектов недвижимости, 16 транспортных средств, часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, более 8,5 млн рублей, около $224 тыс., €660 тыс. Кроме того, конфискации подлежит и обнаруженный земельный участок стоимостью 9 млн рублей, торговый центр на 156 млн рублей и спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью не менее 353 млн рублей. Также планируется изъять две квартиры на 22 млн рублей, 950 наименований предметов роскоши общей стоимостью около 30 млн рублей, средства в банках на 4,7 млн рублей и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер». Общая сумма конфиската, таким образом, может увеличиться до 2,2 млрд рублей, уточняет «Коммерсантъ».

Сам Маркелов признал, что ему принадлежат лишь три квартиры, две из которых расположены в Москве и одна в Йошкар-Оле, а также часы в золотом корпусе — Patek Philippe и Rolex. К остальным активам, уверяет экс-глава республики, он не имеет отношения, они принадлежат родственникам и знакомым.

Как сообщало ИА REGNUM, Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Местонахождение Криваша в настоящее время неизвестно, а арест Маркелова и Кожановой продлен до 2 октября.