Севастополь, 5 сентября, 2019, 17:54 — ИА Регнум. В 2019 году Севастополь посетило на 20% больше туристов, чем в прошлом году — более 418 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM 5 сентября сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Более 418 тысяч человек посетили город-герой с начала 2019 года. За 8 месяцев 2018 года Севастополь принял 340 тысяч туристов. Летом более 40% туристов приезжают в Севастополь на 5 суток, 25% отдыхающих останавливается на 4 дня, 27% на 3 ночи, 8% гостят 2 дня», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе ждут наплыва туристов после открытия железной дороги на Крымском мосту.

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