Чебоксары, 5 сентября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. В столице Чувашии на Красной площади, которая в настоящее время реконструируется, нашли захоронение. На месте захоронения работают правоохранительные органы, археологи и специалисты минкультуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СУ СКР по Чувашии Реконструкция Красной площади

В следственном управлении СКР по Чувашии подтвердили информацию о находке. Старший помощник руководителя ведомства Олег Дмитриев сообщил, что в настоящее время проверяется информация о том, что до революции на данном месте находилось захоронение.

«Давность захоронения устанавливается», — сказал Олег Дмитриев.

Напомним, в июне 2019 года на территории Красной площади в Чебоксарах началась масштабная реконструкция. Стоимость работ превышает 1,2 млрд рублей, они будут проведены в несколько этапов до ноября 2020 года.

Читайте также: Красную площадь в Чебоксарах закрывают

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Алатыре при проведении земляных работ на территории музейного сада (краеведческий музей) обнаружены фрагменты человеческих останков. Выкопано восемь черепов, три из которых, предположительно, детские. Данное захоронение, скорее всего, дореволюционное.

Читайте также: Найденное в чувашском Алатыре захоронение может быть дореволюционным