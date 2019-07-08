Чебоксары, , 13:03 — REGNUM

В столице Чувашии в середине июле будет закрыт доступ на территорию Красной площади, где начнётся масштабная реконструкция. Стоимость работ превышает 1,2 млрд рублей, они будут проведены в несколько этапов до ноября 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Красная площадь в Чебоксарах перед началом реконструкции Cap.ru

В середине июля в связи с началом реконструкции доступ на Красную площадь будут закрыт. Согласно проекту, подрядчик обновит сети водоснабжения, канализации, освещения и связи, выполнит укладку тротуарной плитки и гранита. Набережную озеленят, установят скамейки, столики, навигационные стенды, оборудуют велопарковку и детскую площадку, также запланировано строительство фонтана. В настоящее время завозится материал, закупается покрытие.

Красная площадь в Чебоксарах перед началом реконструкции Cap.ru

Генеральным подрядчиком является ПАО «Дорисс», ранее выигравшее конкурс с ценой в 1,25 млрд рублей при начальной стоимости 1 259 030 490 рублей (снижение составило 6,3 млн рублей). Реконструкция будет проведена в несколько этапов до ноября 2021 года. Основные работы планируется завершить в 2020 году ко Дню Республики — в год, когда Чувашия будет отмечать 100-летие со дня образования Чувашской автономной области.

Реконструкция будет проводиться за счёт федеральных, республиканских и муниципальных средств. Чувашия вошла в число 22 регионов, которые получили федеральные субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. По государственной программе «Развитие культуры и туризма» в Чебоксарах планируется реализация проекта «Реконструкция чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги».

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Красная площадь в Чебоксарах перед началом реконструкции Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, работы по реконструкции Красной площади в Чебоксарах предусматривают 90 этапов. Ожидается, что в 2019 году будут построены амфитеатр со сценой, пешеходный фонтан, детская инклюзивная площадка, сходы к воде на заливе (сход «Театральная набережная»). В 2020 году будет проведено благоустройство Красной площади, включая территорию около «Дома мод». На 2021 год запланирована реконструкция набережной Чебоксарского залива, где появятся спортивная и детские зоны, пирс, будут восстановлены сходы к воде, реконструированы лестницы, появится лодочная станция. Большой пласт работ запланирован в исторической зоне.

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