Российские параспортсмены завоевали золото на чемпионате Европы по бочча
Севилья, Испания, 5 сентября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. В испанском городе Севилья с 26 по 31 августа 2019 года прошел чемпионат Европы по бочча — спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимали участие около 100 спортсменов из 24 стран. Напоминаем, что бочча — это игра с мячом на точность и логику, напоминающая боулинг, вошедшая в программу Паралимпийских игр в 1984 году.
На чемпионате Европы по бочча среди лиц с ПОДА петербургский спортсмен Михаил Гутник в составе российской команды взял золото и приблизился к участию в Паралимпиаде-2020 в Токио. В активе страны также серебряная и бронзовая медали в личных выступлениях.
Россию представили десять спортсменов разных классов, которые выступили в индивидуальных, парных и командных состязаниях. Санкт-Петербург был заявлен двумя боччистами — Михаилом Гутником (мастер спорта международного класса, многократный чемпион России, победитель международных турниров) и Дарьей Адониной (призер городских, всероссийских и международных соревнований).
По результатам командных выступлений в тройках класса ВС1-ВС2 золото взяли Михаил Гутник (СПб), Михаил Летников (Московская область), Дмитрий Козьмин (Москва) и Диана Цыплина (Краснодарский край). В финальном матче российская команда обыграла сборную Португалии со счетом 7:3. Спортсмены также увеличили свои шансы на участие в Паралимпиаде-2020.
Медали в личных состязаниях завоевали Александр Легостаев (Пермский край) — серебро, класс ВС3, и Дмитрий Козьмин (Москва) — бронза, класс ВС2.
Петербургская спортсменка Дарья Адонина состязалась в командных выступлениях класса ВС4. В борьбе за бронзу российские спортсмены уступили сборной Португалии. Для Дарьи это первый опыт участия в таких ответственных соревнованиях.