Симферополь, 5 сентября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. В 2019 году музеи Крыма посетили более полумиллиона детей. Об этом 5 сентября на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Музей-панорама «Оборона Севастополя»

«В этом году музеи Крыма посетили 600 тысяч детей. Это на 10% выше прошлогоднего показателя», написал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2019 года музеи в музеях российского полуострова побывало более 2,6 млн посетителей.