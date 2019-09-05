Бичурский район, Бурятия, 5 сентября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. В Бичурском районе Бурятии лесники вместе с детьми очистили лес от мусора. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства, уборка была проведена в рамках акции «Живи, лес!».

Egov-buryatia.ru В Бурятии лесники с детьми очистили лес от мусора

К работникам Буйского лесничества присоединились члены школьного лесничества «Юный лесовод». Всего они собрали более 30 мешков мусора. По словам ребят, в основном это бытовые отходы — картон, пластиковые и жестяные банки.

«Такие уборки нацелены в первую очередь на воспитание экологической культуры поведения и ответственности подрастающего поколения. Если ребёнок с детства приучен к экологической культуре, то став взрослым, он уже не будет мусорить в лесу. Возможно, в будущем, он захочет беречь и сохранять лес, и пополнит ряды лесников», — отметили сотрудники Буйского лесничества.

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