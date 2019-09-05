Новосибирск, 5 сентября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Скандальное заявление телеведущей Ксении Собчак о том, что Крым нужно вернуть Украине, может быть зондажом грядущего обсуждения соответствующего вопроса, считает управляющий партнёр DSO Consulting СергейДьячков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Потому что она — Собчак, а мы знаем, кем был её отец. Как бы мы ни относились к этому вопросу, надо понимать, что произошедшее может быть зондажом грядущего обсуждения вопроса о территориальной принадлежности Крыма. Собчак просто так болтать не будет — возможно, на то есть санкция», — отметил Дьячков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак во время радиоэфира на украинской радиостанции «Новое время» заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом для улучшения российско-украинских отношений.