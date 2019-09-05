Москва, 5 сентября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. В течение последних лет в Москве отреставрировано 1330 объектов культурного наследия. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре реставрации усадьбы Сытина в одноименном переулке столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом Сытина

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает Дом Сытина после завершения реставрационных работ

«Одной из успешных программ возрождения аварий­ных памятников старины является программа «один рубль за [один] квадратный метр», получившая поддержку инвесторов. По этой программе завершена комплексная реставрация 17 зданий. В их числе — Дом Сытина, который долгое время находился в неудовлетво­рительном состоянии. Работы ведутся ещё на десяти исторических памятниках», — сообщил Собянин.

Отметим, что программа по реставрации аварийных памятников архитектуры «один рубль за один квадратный метр» действует в Москве с 2012 года. В рамках неё проводятся открытые аукционы на право аренды на 49 лет аварийных памятников архитектуры с обязательством их последующего восстановления за счет арендатора-победителя аукциона.

Восстановительные работы проводятся в срок до пяти лет, после чего стоимость отремонтированного объекта для арендодателя составляет один рубль за квадратный метр здания в год. На данный момент на таких условиях в аренду передано 27 зданий, 17 из них уж отреставрировано.