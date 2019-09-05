Собянин рассказал о реставрации исторических зданий Москвы
Москва, 5 сентября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. В течение последних лет в Москве отреставрировано 1330 объектов культурного наследия. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре реставрации усадьбы Сытина в одноименном переулке столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Одной из успешных программ возрождения аварийных памятников старины является программа «один рубль за [один] квадратный метр», получившая поддержку инвесторов. По этой программе завершена комплексная реставрация 17 зданий. В их числе — Дом Сытина, который долгое время находился в неудовлетворительном состоянии. Работы ведутся ещё на десяти исторических памятниках», — сообщил Собянин.
Отметим, что программа по реставрации аварийных памятников архитектуры «один рубль за один квадратный метр» действует в Москве с 2012 года. В рамках неё проводятся открытые аукционы на право аренды на 49 лет аварийных памятников архитектуры с обязательством их последующего восстановления за счет арендатора-победителя аукциона.
Восстановительные работы проводятся в срок до пяти лет, после чего стоимость отремонтированного объекта для арендодателя составляет один рубль за квадратный метр здания в год. На данный момент на таких условиях в аренду передано 27 зданий, 17 из них уж отреставрировано.