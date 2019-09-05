Рим, 5 сентября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направил поздравительную телеграмму Джузеппе Конте по случаю вступления в должность нового правительства Италии под его руководством, передает Adnkronos в четверг, 5 сентября.

Governo.it Джузеппе Конте

Юнкер выразил свою уверенность в том, что Италия сможет играть одну из основных ролей в решении основных проблем ЕС, что и подобает ей как одному из государств-основателей Евросоюза.

Ранее с теплыми словами в адрес нового правительства Италии выступили и некоторые другие члены Еврокомиссии, включая первого заместителя Юнкера Франса Тиммерманса, который заявил, что ему «не терпится» начать совместную работу с правительством Конте.

Наблюдатели отмечают, что такая реакция разительно отличается от реакции Еврокомиссии на формирование первого правительства Конте в мае 2018 года. Тогда еврокомиссар Гюнтер Эттингер, к примеру, прокомментировал новость о падении итальянских биржевых котировок заявлением, что «биржи научат итальянцев голосовать как следует».

Разница объясняется тем, что в новом правительстве Италии нет Маттео Сальвини, а тактический союз либералов из Демократической партии и популистов из «Движения 5 звезд» более чем устраивает Брюссель.

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Как сообщалось ранее, в августе 2019 года лидер «Лиги» Маттео Сальвини инициировал распад правящей коалиции с «Движением 5 звезд». По версии Сальвини, с партнерами стало невозможно договориться ни по одному значимому вопросу. По версии его оппонентов — лидер «Лиги» хотел добиться досрочных выборов, на которых победили бы правоцентристские партии, а он занял бы пост премьер-министра.

Однако формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла не стал объявлять выборы. Закон позволяет ему разрешить формирование другой коалиции в том же составе парламента. Коалицию составили «Движение 5 звезд» и либералы. В нынешнем составе парламента у них чуть более 50% мест, а актуальный совокупный рейтинг — чуть более 40%.

Наблюдатели подвергли критике решение Маттареллы, который, по их мнению, в силу личных пристрастий отдал власть двум партиям без общей программы, не имеющих поддержки большинства населения. Сторонники итальянского президента в свою очередь отмечают, что такое решение Маттареллы позволило быстро сформировать правительство и не терять время, необходимое на утверждение бюджета и иных значимых документов.