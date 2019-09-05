Астана, 5 сентября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. До конца 2019 года Казахстан планирует экспортировать в Узбекистан 1 млрд кВт∙ч электроэнергии. Об этом заявил председатель правления компании KEGOC Бакытжан Кажиев, сообщает 5 сентября агентство «Казинформ».

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

По его словам, экспорт электроэнергии в Узбекистан был организован впервые за всю историю двусторонних отношений. Кажиев добавил, что из энергосистемы Казахстана в соседнюю страну экспортировано уже 500 млн кВт∙ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что до 20 205 года в республике ожидается профицит электроэнергии и мощности. Объем прогнозируемого избытка в 2025 году может составить до 1 ГВт.

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