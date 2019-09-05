Владивосток, 5 сентября, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Необходимо сделать всё возможное, чтобы граждане Японии не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых эпох. Такое заявление сегодня, 5 сентября, в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума сделал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Абэ призвал Путина «сделать всё» для движения к мирному договору

«Мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идём не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, делаем это в эксклюзивном порядке», — приводит РИА Новости слова российского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Россия не просто создаёт возможность посещения Курильских островов японскими гражданами, но и делает это в безвизовом порядке.

Путин напомнил, что в 19-м веке по решению российского императора Курильские острова были переданы Японии добровольно в знак дружбы. За этим последовали трагические события сначала Русско-японской, а затем и Второй мировой войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, диалог между Москвой и Токио по мирному договору, который по итогам Второй мировой войны Японией и СССР так и не был подписан, активизировался после российско-японского саммита в ноябре 2018 года в Сингапуре. За основу было предложено взять декларацию 1956 года.

Основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Японии на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии, считая, что суверенитет РФ над островами Курильского архипелага, который после окончания войны полностью вошёл в состав СССР, сомнению не подлежит.