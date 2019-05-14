Японский депутат извинился за свои слова о «войне» за Курилы

Токио, , 07:54 — REGNUM Правительство Японии осудило поведение депутата от партии «Обновление Японии» Ходаки Маруямы, который позволил себе высказывания о возможном военном решении вопроса принадлежности четырёх островов южной Курильской гряды, которые Япония считает своими «северными территориями».

Читайте также: Депутат парламента Японии, посещая Курилы, предложил «отбить» их войной

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что подобные высказывания вызывают сожаление, и решить проблему принадлежности южной части Курил можно только дипломатическим путём.

Лидер партии, мэр города Осака Итиро Мацуи назвал подобные высказывания «выходящими за рамки того, что может сказать депутат парламента».

«Как председатель партии я приношу извинения и рассмотрю вопрос о его наказании вплоть до исключения из списков», — приводит агентство Kyodo слова Мацуи.

Он также считает, что Мураяма обязан сам принять решение о своей отставке с депутатской должности.

Добавим, что депутат нижней палаты парламента Японии от партии «Обновление Японии» Ходака Маруяма уже подал заявление о выходе из партии. Об этом 14 мая сообщило агентство Kyodo.

Также в сюжете: Япония: Мирный договор потребует компенсаций

Ранее депутат Маруяма, сопровождая группу бывших жителей южных Курильских островов в ходе поездки на Кунашир, поинтересовался у них, не хотят ли они отвоевать эти территории у России: «Вы «за» или «против» того, чтобы вернуть острова путём войны?» Позднее японский парламентарий признался, что находился в состоянии легкого алкогольного опьянения, и поспешил отказаться от своих слов, выразив раскаяние и назвав их неподобающими.

Напомним, после окончания Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирного соглашения. Основным камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил. Токио претендует на четыре острова Курильской гряды, — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР по итогам войны. Япония считает их своими «северными территориями».

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с РФ