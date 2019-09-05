Сеул, 5 сентября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai собирается в мае 2020 года представить пикап для американского авторынка. Об этом сообщается на сайте 32cars.

32cars Пикап Hyundai

Пикап от Hyundai в настоящее время носит название NX4-OB. Ранее этот пикап был представлен в виде концепта Santa Cruz. Сообщается, что за основу авто взята платформа Tucson следующего поколения.

Под капотом новинки будет 2,5-литровый мотор GDi Theta III в стандартной комплектации. Возможно, что позже появится также гибридная версия.

Будет ли подобный пикап поставляться в другие страны пока неизвестно. Выпущена новинка будет на заводе Hyundai в Алабаме.

Вице-президент Hyundai Motor America по планированию продуктов Майкл О'Брайен заявил, что компания собирается вскоре выйти на американский рынок пикапов с моделью местной сборки.

«Это будет очень универсальный автомобиль. Это обещает создать совершенно новый класс покупателей», — сообщил О'Брайен.

Напомним, в России реализация автомобилей Hyundai в августе 2019 года выросла на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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