Hyundai в 2020 году представит пикап для американского авторынка — СМИ
Сеул, 5 сентября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai собирается в мае 2020 года представить пикап для американского авторынка. Об этом сообщается на сайте 32cars.
Пикап от Hyundai в настоящее время носит название NX4-OB. Ранее этот пикап был представлен в виде концепта Santa Cruz. Сообщается, что за основу авто взята платформа Tucson следующего поколения.
Под капотом новинки будет 2,5-литровый мотор GDi Theta III в стандартной комплектации. Возможно, что позже появится также гибридная версия.
Будет ли подобный пикап поставляться в другие страны пока неизвестно. Выпущена новинка будет на заводе Hyundai в Алабаме.
Вице-президент Hyundai Motor America по планированию продуктов Майкл О'Брайен заявил, что компания собирается вскоре выйти на американский рынок пикапов с моделью местной сборки.
«Это будет очень универсальный автомобиль. Это обещает создать совершенно новый класс покупателей», — сообщил О'Брайен.
Напомним, в России реализация автомобилей Hyundai в августе 2019 года выросла на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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