Сухум, 5 сентября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. В Абхазии на полигоне Нагвалоу на побережье Черного моря, военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели плановое пятидневное двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой, сообщает 5 сентября пресс-служба военного округа.

@mod russia Служащие российской военной базы в Абхазии

Личный состав совершил марш на штатной технике к месту розыгрыша практических действий. В ходе выдвижения в указанный район военнослужащие отработали действия по отражению воздушных ударов и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника, ведению инженерной и радиационной разведке местности, преодолению условных зон химического и биологического заражения.

Основной целью учений являлось совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений во время оборонительного боя на морском побережье, уничтожении во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями высадившегося морского десанта противника.

В мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц боевой техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Акация» и реактивные системы залпового огня «Град».

Как сообщало 13 августа ИА REGNUM, танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения бронемашин на полигоне Прудбой в Волгоградской области.