Москва, 5 сентября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Основные причины возникновения лесных пожаров — желание скрыть незаконные вырубки леса (51%), халатность властей (44%) и неосторожное обращение с огнем (40%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

(сс) skeeze Лесной пожар

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Также жители России назвали такие причины, как: погодные условия, грозы (26%, нежелание властей тушить пожары (24%), сокращение штата лесничих (22%), отсутствие денег на тушение пожаров (16%), отсутствие спец (14%).

Наибольшую тревогу у граждан РФ вызывает: гибель леса (22%) и гибель животных (20%). Кроме того, люди беспокоятся по поводу экологии, загрязнение атмосферы, потери жилья, бездействия властей (по 17%) и коррупции (12%).

Опрос проведен 22 — 28 августа 2019 года. Опрошены 1608 граждан старше 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от лесных пожаров в России за первое полугодие 2019 года составил 2,4 млрд рублей.Подробнее: Назван ущерб от лесных пожаров в России за полгода