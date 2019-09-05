Владивосток, 5 сентября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина «сделать всё», что обе страны «двигались вперед», пока не достигнут главной цели — мирного договора.

Kremlin.ru Владмир Путин и Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Об этом японский премьер-министр заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Япония не заключили мирного соглашения после окончания Второй мировой войны. Вопрос принадлежности южной части Курил является основным камнем преткновения. Четыре острова Курильской гряды (Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи), которые отошли СССР по итогам войны, в Японии считают своими «северными территориями».

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