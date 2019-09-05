Чита, 5 сентября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Забайкальский край в предстоящий единый день голосования 8 сентября 2019 года будет выбирать губернатора. В этот день в регионе будет работать более 900 избирательных участков, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Помимо этого, жителям Читы и поселка Агинское предстоит избрать глав сельских поселений, депутатов в городские думы и представительные органы советов муниципальных районов. По информации забайкальского избиркома, работа ведется по 122 избирательным кампаниям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Забайкальского края назначены на 8 сентября 2019 года после добровольной отставки Натальи Ждановой, состоявшейся осенью 2018 года. Сейчас в регионе работает временный глава — бывший замминистра РФ по развитию Дальнего ВостокаАлександр Осипов. Помимо него на губернаторское кресло претендуют четыре человека: Яна Шпак(выдвинута РО в Забайкальском крае ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»), Юрий Гайдук(выдвинут ЗРО ПП КПРФ),Елена Краузе (выдвинута РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском крае) иВячеслав Ушаков (выдвинут ЗРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»).

Голосование в отдалённых населённых пунктах региона стартовало в конце августа. Известно, что в Могочинском районе 23 августа проголосовали пять групп избирателей, в Тунгиро-Олекминском районе 25 августа голосование состоялось в селах Гуля, Моклакан и Средняя Олекма. Члены избирательных комиссии были доставлены до мест голосования на вертолете.

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