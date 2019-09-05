Владивосток, 5 сентября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Россия заинтересована в сотрудничестве с иностранными партнерами на космодроме «Восточный», заявил 5 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Владислав Ларкин Стартовый комплекс космодрома Восточный

«Мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству», — сказал глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, не исключил, что к стройке космодрома «Восточный» могут подключить строительные активы министерства обороны России.

Напомним, строительство космодрома «Восточный» сопровождалось хищениями поистине «космического» масштаба. По данным Генпрокуратуры России, суммарный ущерб превысил 10 млрд рублей, было возбуждено 140 уголовных дел.

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