В Госдуме объяснили желание Грефа «убить экзамены»
Москва, 5 сентября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. В Госдуме осудили предложение главы Сбербанка Германа Грефа «убить экзамены».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Греф
«Развивая либеральную логику господина Грефа, надо вообще закрыть общеобразовательные школы», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в Facebook.
Необразованным массам проще «впаривать» кредиты под баснословные проценты, добавил парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.