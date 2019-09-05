Москва, 5 сентября, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Разговор в терминах «старший брат» о России и Китае неуместен, отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

Rene Mensen Китайский дракон

Отвечая на вопрос о том, что, по мнению неких скептиков, современный Китай для России играет роль старшего брата, Лавров заявил:

«Считаю, что такими категориями характеризовать отношения России и Китая, да и вообще отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере отношения, в которых Россия участвует, неправильно».

По словам российского министра, Москва выступает «за отношения между суверенными государствами», причём не важно, о Китае идёт речь или о какой-то небольшой стране. Отношения эти должны складываться «на основе взаимной выгоды», недопустим никакой диктат.

Отношения Москвы и Пекина, отметил Лавров, сейчас находятся на «беспрецедентно стратегическом уровне». Только эти две страны из числа ядерных держав являются инициаторами защиты основополагающих принципов Устава ООН.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Пекин — это ключевой стратегический партнёр Москвы.