Москва, 5 сентября, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Бывший нижегородский губернатор Валерий Шанцев, два года назад покинувший высокий пост, стал председателем совета директоров компании «Аэромакс», которая входит в инвестиционную группу АФК «Система» и занимается развитием гражданских беспилотников, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта компании.

Kremlin.ru Валерий Шанцев

До этого Шанцев занимал должность гендиректора хоккейного клуба «Динамо», но покинул её весной 2019 года.

Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях напомнил, что Шанцев учился в авиационном техникуме, а также окончил отделение Московского института радиотехники, электроники и автоматики.

«Но здесь важнее другое — «Аэромакс» входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Шанцев давно дружит и сотрудничает с Евтушенковым. Так, долгое время его супруга Татьяна была управляющей нижегородским филиалом «Московского банка реконструкции и развития» — расчётного банка АФК «Система». — отметил эксперт.

Напомним, 26 сентября 2017 года Валерий Шанцев покинул пост губернатора, который занимал 12 лет. На его место в качестве врио губернатора был назначен замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, которого спустя год после этого на выборах избрали на эту должность нижегородцы.