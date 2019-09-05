Москва, 5 сентября, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН должен быть скорректирован под изменившуюся геополитическую реальность, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

Tom Page В штаб-квартире ООН

"Самый главный орган — Совет Безопасности ООН — конечно, тоже нуждается в реформировании», — сказал Лавров.

Отмечается, что по этому вопросу между членами Организации Объединённых Наций ведутся переговоры, есть и соответствующая структура, которая занимается реформированием. По словам Лаврова, «итоговый продукт этих переговоров должен отражать изменившуюся геополитическую реальность».

Благодаря этим изменениям у новых центров экономического роста и финансовой мощи появятся возможности «вносить свой вклад в выработку общих решений по ключевым проблемам мира и безопасности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что в условиях разрушаемых Западом международных договорённостей Устав ООН нужно беречь как одну из важнейших опор.