Нижний Новгород, 5 сентября, 2019, 03:52 — ИА Регнум. На полях Восточного экономического форума нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал о проекте Ростуризма по строительству круизных судов и создании необходимой инфраструктуры в круизных центрах. Об этом глава региона сообщил в комментарии ТАСС.

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По словам Никитина, проект «Ока — Волга» рассчитан на 14 млрд рублей, на которые будут построены или реконструированы причалы, закуплены дебаркадеры и проведены прочие работы. Строить суда и инфраструктуру планируют в 14 круизных центрах, в том числе столице Нижегородской области.

«Важно понимать, что это вложения не только в Нижегородскую область, но и в будущее самой Волги», — цитирует издание Никитина.

В комментарии Глеб Никитин упомянул и теплоходы типа «Сура», как один из возможных для будущего круизного флота. Между тем в 2010 году один такой теплоход был построен и испытан нижегородским предприятием, находящимся на сегодня под угрозой банкротства. Претензии к ООО «Городецкий судоремонтный завод» — градообразующему предприятию Городца — имеет налоговая служба. Также банкротный иск в 2019 году был подан и к совладельцу завода — ООО «Ока-Волга». Оба иска на сегодня в стадии рассмотрения, завод же пытается выйти на мировое соглашение. Слушания по делам назначены на сентябрь и октябрь 2019 года.

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Также губернатор по итогам заседания президиума Госсовета РФ, прошедшего в рамках ВЭФ, отметил, что некоторые нижегородские разработки могут быть полезны и дальневосточным регионам. К примеру, суда на подводных крыльях «Валдай» могут работать в тяжелых климатических условиях. Это они уже продемонстрировали в Югре.