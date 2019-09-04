Москва, 5 сентября, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 4 сентября прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Арцах (Нагорный Карабах — ИА REGNUM) — это Армения, и точка».

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«Безусловно, мы исходим из того, что есть внутренняя риторика и установки, которые отражают мнение политических движений, партий, учитывая, что мы говорим о демократическом государстве. Есть также тот мирный процесс, в котором имеются как участники, так и коспонсоры, международные усилия по достижению мирного урегулирования. Заявления сторон должны вписываться в контекст общих усилий, которые направлены на мирное урегулирование», — сказала Захарова.

По ее словам, всегда очень сложно возвращаться на прежние позиции в переговорном процессе после заявлений, которые становятся или стали «яблоком раздора» и создают дополнительные вопросы либо «могут разбалансировать хрупкий переговорный процесс».

Мария Захарова «Мы такие заявления, к сожалению, слышали и продолжаем сталкиваться с ними на разных уровнях с разных сторон».

Как отметила Захарова, заявления должны исходить из логики направления всех ресурсов на скорейшее достижение мирного урегулирования.

Мария Захарова «Очень хотелось бы при всем уважении внутриполитического процесса и понимании того, что при демократической модели политического устройства люди имеют право высказываться на любые темы, чтобы все-таки стороны исходили из главного — из направления всех ресурсов на скорейшее достижение мирного урегулирования».

Напомнив о сложности и длительности переговорного процесса, Захарова отметила, что существует общее понимание необходимости двигаться быстрее.

Мария Захарова «И для этого заявления должны быть, наверное, соответствующими и способствующими этой главной цели».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая на митинге в Степанакерте 5 августа, Пашинян перечислил крупные задачи, которые должна решить Армения и все армяне мира до 2050 года. Он подчеркнул, что в своей речи специально не говорит в отдельности об Арцахе, так как «Арцах — это Армения, и точка».