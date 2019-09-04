Москва расценила заявление Пашиняна о Карабахе как «внутреннюю риторику»
Москва, 5 сентября, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 4 сентября прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Арцах (Нагорный Карабах — ИА REGNUM) — это Армения, и точка».
По ее словам, всегда очень сложно возвращаться на прежние позиции в переговорном процессе после заявлений, которые становятся или стали «яблоком раздора» и создают дополнительные вопросы либо «могут разбалансировать хрупкий переговорный процесс».
Как отметила Захарова, заявления должны исходить из логики направления всех ресурсов на скорейшее достижение мирного урегулирования.
Напомнив о сложности и длительности переговорного процесса, Захарова отметила, что существует общее понимание необходимости двигаться быстрее.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая на митинге в Степанакерте 5 августа, Пашинян перечислил крупные задачи, которые должна решить Армения и все армяне мира до 2050 года. Он подчеркнул, что в своей речи специально не говорит в отдельности об Арцахе, так как «Арцах — это Армения, и точка».