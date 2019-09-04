Москва, 4 сентября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации считает, что полиция и Росгвардия в ходе несанкционированных митингов в Москве действовали высокопрофессионально и закон не нарушали. Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 сентября, заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Полиция на митинге

«Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом», — сказа Жафяров, выступая в Совете Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле и августе в Москве прошел ряд несанкционированных массовых мероприятий, устроенных сторонниками незарегистрированных на выборах в Московскую городскую думу кандидатов.

В общей сложности на этих митингах были задержаны 1,7 тыс. человек. Стражи порядка действительно действовали не жестко по сравнению со своими западными коллегами, которые обычно на несанкционированных акциях не церемонятся.