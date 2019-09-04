Москва, 4 сентября, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал поздравление Польше по случаю годовщины начала Второй мировой войны от президента США Дональда Трампа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп ещё и поздравил (!) Польшу с началом Второй мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что хочет «просто хочу поздравить Польшу» в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, отметив, что «это великая страна с замечательными людьми».

Ранее глава Белого дома отменил своё участие в памятных мероприятиях в Варшаве в связи с приближением урагана «Дориан» к территории Соединённых Штатов.