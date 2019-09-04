Минск, 4 сентября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Подгруппа контактной группы по урегулированию ситуации на Украине подготовит порядок разведения сил и средств на участках Петровское и Золотое. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября, об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Gryzlov.ru Борис Грызлов

«Контактная группа поручила подгруппе по безопасности подготовить порядок разведения сил и средств на участках Петровское и Золотое, включающий в себя график разведения, а также дополнение к заключенному раннее соглашению о разведении сил и средств», — сказал Грызлов журналистам.

Дополнение к соглашению необходимо для того, чтобы обеспечить выполнение решения о разведении сил и средств и исключить возможность возвращения сторон конфликта на прежние позиции, отметил он.

Ранее участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о сроках проведения ремонтных работ на мосту у Станицы Луганской.