Санкт-Петербург, 4 сентября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Дорожная полиция Ленинградской области сообщила подробности смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Киришском районе, где в результате столкновения пассажирского поезда Мурманск — Адлер с легковым автомобилем погибли два человека.

Железнодорожный переезд

ЧП произошло днем 4 сентября на перегоне Теребочево — Глажево Волховстроевского региона ОЖД.

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 15:45 на регулируемом железнодорожном переезде без шлагбаума водитель автомобиля Ford Ecosport выехал под запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским поездом N225.

В результате аварии погиб водитель кроссовера, мужчина в возрасте около 50 лет, и его пассажир примерно того же возраста. Еще один пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

«По факту ДТП ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УГИБДД.

Напомним, как сообщили в ОЖД, поезд с рельс не сошел, пострадавших среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет. Задержка в движении поезда составила около 40 минут.