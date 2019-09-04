Рим, 4 сентября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду, 4 сентября, огласил состав нового коалиционного правительства страны, сформированного либеральной Демократической партией и популистским «Движение 5 звёзд».

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Пост министра иностранных дел займет глава «Движения» Луиджи Ди Майо, который в составе предыдущего правительства (с «Лигой» Маттео Сальвини) занимал посты вице-премьера и глав министерств экономического развития и труда.

Пост заместителя премьер-министра достался Рикардо Фраккаро, также представителю «Движения», который в прошлом правительстве занимал пост министра по связям с парламентом.

Пост министра внутренних дел, который ранее занимал Маттео Сальвини, получила Лучана Ламоргезе, уже работавшая в этом министерстве в правительствах либералов, позднее возглавлявшая префектуру Милана.

Новый министром экономики и финансов стал европарламентарий, представитель либералов Роберто Гуалтьери. Министерство экономического развития возглавил представитель «Движения» Стефано Патуанелли.

Сохранили свои посты лишь два министра — представители «Движения» — Серджо Коста и Альфонсо Бонафеде (министерства экологии и юстиции).

В ближайшее время правительство должно представить свою программу в парламенте и получить его доверие, по всей вероятности, «за» проголосуют чуть более 50% депутатов.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года лидер «Лиги» Маттео Сальвини инициировал распад правящей коалиции с «Движением 5 звезд». По версии Сальвини, с партнерами стало невозможно договориться ни по одному значимому вопросу. По версии его оппонентов — лидер «Лиги» хотел добиться досрочных выборов, на которых победили бы правоцентристские партии, а он занял бы пост премьер-министра.

Однако формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла не стал объявлять выборы. Закон позволяет ему разрешить формирование другой коалиции в том же составе парламента. Коалицию составили «Движение 5 звезд» и либералы. В нынешнем составе парламента у них чуть более 50% мест, а актуальный совокупный рейтинг — чуть более 40%.

Наблюдатели подвергли критике решение Маттареллы, который, по их мнению, в силу личных пристрастий отдал власть двум партиям без общей программы, не имеющих поддержки большинства населения. Сторонники итальянского президента в свою очередь отмечают, что такое решение Маттареллы позволило быстро сформировать правительство и не терять время, необходимое на утверждение бюджета и иных значимых документов.